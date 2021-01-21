Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar'dan İHA'ya ziyaret

İhlas Haber Ajansı Bürosunu ziyaret eden Vali Mahmut Çuhadar, Adıyaman Muhabiri Ahmet Arslantaş ile kent gündemine ilişkin sohbet etti. Adıyaman merkez ve ilçelerindeki projeler ve yatırımların konuşulduğu ziyarette konuşan Vali Mahmut Çuhadar, “Günün her saatinde ve zor şartlarda sorumluluk duygusu içinde toplumumuzu bir taraftan gelişen olaylar karşısında aydınlatırken bir taraftan da halkımızın talep ve beklentilerini yansıtıyorsunuz. Kamusal görevi yerine getiren İHA Muhabiri Ahmet Arslantaş'a iadeyi ziyaret gerçekleştirdik” dedi.

Ahmet Arslantaş ise, “Valimiz Mahmut Çuhadar'ın ziyareti bizleri ziyadesiyle mutlu etti ve bizlere şeref verdi” diye konuştu.