Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar'ın Nevruz Bayramı mesajı

Vali Mahmut Çuhadar, Balkanlardan Orta Asya ve Anadolu'ya kadar çok büyük bir coğrafyada baharın müjdecisi olarak kutlanan Nevruz Bayramı'nın bolluk ve bereketin yanı sıra, toprağın dirildiği, sevgi, saygı ve kardeşlik bağlarının pekiştirildiği ve bu dayanışmanın baharla birlikte yeniden tazelendiği bir bayram olduğunu söyledi.

Vali Çuhadar, “Nevruz Bayramı, bir mevsim değişiminden ziyade bir arada yaşamanın, kardeşliğin ve sevginin simgesidir. Unutulmamalıdır ki, bir kültür mozaiği olan coğrafyamızdaki farklılıklarımız ve kültürel çeşitliliğimiz, aramızdaki sarsılmaz kardeşlik ve dayanışmayı kuvvetlendiren zenginliklerimizdir. Köklü bir kültür ve medeniyet birikimine sahip Adıyaman ilimiz, yüzyıllardır birlik, beraberlik ve kardeşlik, anlayışı içerisinde saygı ve hoşgörü ortamı ile tüm dünyaya örnek olan bir kenttir. Nevruz Bayramının ağaçlarda açan çiçekler gibi, toprağa düşen cemrelerin de milletimizin gönlünde çiçekler açmasını, sevgi ve hoşgörü çiçeklerinin her yeri sararak, birlik ve kardeşlik tohumlarını yeşertmesini diliyorum.

Yeni başlangıçlara ve umutlara vesile olması, gönül coğrafyamıza ve bütün insanlığa hayırlar getirmesi dileğiyle Adıyamanlı kardeşlerimin Nevruz Bayramı'nı kutluyor; kardeşliğimizin güçlenmesine vesile olmasını dileğiyle sevgi ve saygılarımı sunuyorum” diye konuştu.