Adıyaman ve Gaziantep'te tefeci operasyonu

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Adıyaman'ın Besni ilçesinde tefecilere yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında; şüpheli şahısların yakalanması ve muhtemel suç unsurlarının ele geçirmesi amacıyla Besni ve Gaziantep'te bulunan toplam 3 adrese eş zamanlı operasyon yaptı.

Adreslerde yapılan aramada çok sayıda senet ve çek ele geçirilirken, B.K., H.Z. ve A.K.K. isimli şahıslar göz altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.