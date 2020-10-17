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Adıyaman ve Samsat'ın konut ihalesi yapıldı

Adıyaman ve Samsat ilçesine yapılacak olan konutların ihalesi yapıldı.


AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Adıyaman merkezdeki kentsel dönüşüm ve Samsat ilçesindeki deprem konutlarının inşaat, alt yapı ve çevre düzenlemesi işinin ihale edildiğini duyurdu.


Ahmet Aydın, 15 Ekim 2020 tarihinde Samsat 149 adet Konut İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşinin, 16 Ekim 2020 tarih de ise Adıyaman Merkez Kentsel Dönüşüm 1. Etap 484 adet Konut İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi işinin ihale edildiğini duyurdu.


Aydın, hayırlı olması temennisinde bulunarak, “Söz verdik, yapıyoruz” dedi.

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