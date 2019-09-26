Adıyaman Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu toplandı

Adıyaman Ziraat Odası toplantı salonunda gerçekleşen toplantıya Adıyaman Ziraat Odası ve İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Mehmet Salih Şahan, Kahta Ziraat Odası Başkanı Fatin Rüştü Zorlu Turanlı,Besni Ziraat Odası Başkanı İsmail Sümer, Çelikhan Ziraat Odası Başkanı Abdurrahman Kaya,Sincik Ziraat Odası Başkanı Kadir Altıntel,Tut Ziraat Odası Başkanı Ahmet Özen, Gölbaşı Ziraat Odası Başkanı Doğan Güven ve Samsat Ziraat Odası Başkanı Kadir Kuştepe katıldı.

Adıyaman Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu toplantısında başta sulama projeleri, sarmalık kıyılmış tütün, enerji desteği hayvancılık bademcilik ve diğer sorunlar olmak üzere Adıyaman tarımı ile ilgili sorunlar görüşüldü.

Yapılan toplantıda açıklamalarda bulunan Adıyaman Ziraat Odası Başkanı Mehmet Salih Şahan,toplantıda başta sulama projeleri, sarmalık kıyılmış satan, enerji desteği ve hayvancılık ile ilgili sorunlar görüşüldü .

Buna istinaden tüm sorunlarımızı içeren bir raporun hazırlanarak başta Türkiye Ziraat Odaları Birliği ve ilgili bakanlıklara gönderileceğini söyledi.

Salih Şahan, “Çiftçilerimizin,üreticilerimizin her zaman olduğu gibi sesi ve kulağı olacağız sorunlarımızın çözülmesi için var gücümüzle çalışacağız” diye konuştu.