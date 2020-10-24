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Adıyaman'a 22 hekim ataması yapıldı

AK Parti Siyasi ve Hukuk İşleri Başkan Yardımcısı Adıyaman Milletvekili Av.

Muhammed Fatih Toprak, 95. dönem atamalarında Adıyaman'a 22 hekim atamasının yapıldığını açıkladı.


Sağlık Bakanlığı'nın 95. dönem atamalarında Adıyaman'a 14'ü uzman, 8'i pratisyen olmak üzere toplamda 22 hekim kadrosunun verildiğini belirten Milletvekili Muhammed Toprak, eksikliklerin tespiti ve vatandaşların mağdur edilememesi için sağlık bakanlığı ile sürekli istişare halinde olduğunu söyledi.


Yapılan hekim atamalarında Adıyaman'a 7, Kahta'ya 10, Besni'ye 2, Sincik'e 1, Tut'a 1, Samsat'a 1 hekim atandı.

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