Adıyaman'a 7 adet gençlik merkezi yapılıyor

AK Parti Adıyaman Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu Başkanı Ahmet Aydın, Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Adıyaman Gençlik Spor İl Müdürü Fikret Keleş ve Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik arasında Sincik, Gerger, Samsat, Tut ve Çelikhan ilçelerine Gençlik Merkezi yapımı için Spor Toto Teşkilatında imzalar atıldı.

Adıyaman Merkez ve Gölbaşı ilçelerine ise "Fritt Projesi" kapsamında gençlik merkezleri yapılacak.

Konu ile ilgili açıklama yapan Milletvekili Ahmet Aydın, ‘'AK Parti döneminde gençlik ve spor alanında ilimize çok sayıda tesis kazandırdık. İkdidara geldiğimiz 2002 yılında Adıyaman'da gençlik merkezi yok iken 3 adet gençlik merkezi yaptık. 2002 yılında ilimizde genç ofisi yoktu yine 2021 yılında bu sayıyı 5'e çıkardık. Spor Toto teşkilatı ile imzalanan Gençlik merkezleri yapım işi ile birlikte Adıyaman Merkez ve ilçelerine toplam'da 7 adet daha yeni gençlik merkezi kazandıracağız. Adıyaman ve ilçelerine bu yatırımların hayırlı olmasını diliyorum. Ankara'da ilimize kazandırılacak projeler için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz” dedi.