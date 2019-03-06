Adıyaman'a battı çıktılı köprülü kavşak geliyor

AK Parti Adıyaman Belediye Başkan Adayı Süleyman Kılınç'ın en önemli projelerinden birisi olan ulaşım projeleri kentte ulaşımı rahatlatacak.

AK Parti Adıyaman Belediye Başkan Adayı Süleyman Kılınç, büyük projelerini kamuoyuyla paylaşmaya devam ediyor. Kılınç'ın projeleriyle bir ucundan diğer ucuna ulaşımın rahatça sağlanacağı Adıyaman'da, vatandaşın özellikle battı çıktılı köprülü kavşaklar ile ilgili beklentileri en kısa sürede giderilecek.

Kılınç'ın en önemli projeleri arasında yer alan ve Adıyaman ulaşımını rahatlatacak olan ulaşım projeleri battı çıktılı köprülü kavşaklardan bağlantı yollarına, otoparktan ‘Akıllı Şehir' uygulamasına kadar bir çok ulaşım projesi yer alıyor.

Adıyaman ulaşımını rahatlatacaklarını kaydeden Süleyman Kılınç, “Altınşehir ve Hastane Kavşaklarına battı çıktılı köprülü kavşakları en kısa sürede yapacağız. Köprülü Kavşakların Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından projesi yapıldı.Yakında inşaat ihalesine çıkılacak. Şehrimizin Kuzey ve Güney çevre yolları ve sorunlu bölge bağlantı yolları ile birlikte, organize sanayiden küçük sanayiye bağlantı yolu yapacağız. Bayram ve kandil günleri ile taziye zamanlarında mezarlık çevresinde meydana gelen trafik yoğunluğunu gidereceğiz . Şehir merkezinde yaklaşık 2 bin araçlık otopark planlamalarımızı hayata geçireceğiz. Trafik bizimle rahatlayacak” dedi.

Kılınç, ‘Akıllı Şehir Adıyaman' uygulamasını hayata geçireceklerini ve akıllı trafik sinyalizasyon uygulamaları ile araç ve yaya sayısına göre trafik ışıklarının kontrol edileceğini aktardı.