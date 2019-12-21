Ad?yaman'a ?e?itli bran?larda doktor atamas? yap?lacak

Devlet hizmeti y?k?ml?l??? kuras?nda bir?ok alanda doktor atamas? yap?laca?? m?jdesini verdi.

AK Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu Ba?kan? ve Ad?yaman Milletvekili, 90. Devlet hizmet y?k?ml?l??? kuras?yla ilgili a??klamada bulundu. Ayd?n, kurada Ad?yaman'a 3 pratisyen, 1 anestezi ve reanimasyon uzman?, 2 ?ocuk sa?l??? ve hastal?klar? uzman?, 1 ?ocuk ve ergen ruh sa?l??? ve hastal?klar? uzman?, 1 fizik tedavi ve rehabilitasyon uzman?, 1 eri?kin gastroenteroloji uzman?, 1 genel cerrahi uzman?, 1 jinekoloji ve onkoloji cerrahisi uzman?, 1 ortopedi ve travmatoloji uzman?, 1 t?bbi onkoloji uzman? kadrolar?n?n a??ld???n? s?yledi.

Ayd?n, ?zellikle onkoloji, jinekoloji ve onkoloji cerrahisi ile gastroenteroloji uzmanlar?n?n Ad?yaman i?in ?nemli oldu?unu s?yledi.