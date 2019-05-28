Adıyaman'a çocuk kardiyolojisi talebi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde (Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi) çocuk kardiyoloji doktoru eksikliğini meclis gündemine taşıdı.

Çocuk kardiyoloji doktorunun olmamasından dolayı hastaların ve hasta yakınlarının mağdur olduğunu söyleyerek konuyu meclis gündemine taşıyarak açıklamalarda bulunan Milletvekili Abdurrahman Tutdere, “1998 Yılında açılan hastanemize ilk çocuk kardiyoloji doktoru 2014 yılında atandı ve 2 yıl sadece görev yaptı. 2016 Yılından itibaren ise ilimizde çocuk kardiyolojisi uzmanı yok. Bugün, doktor olmadığından dolayı, yeni doğan çocuklar, diğer çocuklar ve aileler mağdur olmaktadır. Sağlık Bakanlığından bir an evvel buraya doktor atamasını bekliyoruz. Türkiye'deki güncel çocuk kardiyoloğu sayısını öğrenmek için Sağlık Bakanlığı'na bir soru önergesi verdik. Geçtiğimiz yılların verileriyle konuşacak olursak, toplamda sadece 21 ilde bu branşta doktor çalıştığını biliyoruz. Bütün Türkiye'nin ihtiyacını 21 il karşılayamaz” diye konuştu.