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Adıyaman'a eroin sokmak isterken yakalandılar

Adıyaman’da, polis ekiplerinin titiz çalışmaları sonucunda kent merkezine eroin getiren 2 şahıs, yakalanarak gözaltına alındı.

Adıyaman'da, polis ekiplerinin titiz çalışmaları sonucunda kent merkezine eroin getiren 2 şahıs, yakalanarak gözaltına alındı.


Edinilen bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adıyaman'a, eroin maddesi getirileceği bilgisi alması üzerine Adıyaman- Şanlıurfa Karayolunda uygulama yaptı. Yapılan uygulamada durdurulan bir araç içerisinde bulunan bir şahsın üzerinden 2,75 gram eroin ele geçirildi. Şahıs burada gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Yine aynı noktada geçmekte olan bir minibüs ise durdurularak arandı. Yapılan aramalarda minibüs içerisinde bulunan bir şahsın üzerinde 5 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.


Konuyla alakalı soruşturma sürüyor.

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