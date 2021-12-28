İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Adıyaman'a uyuşturucu getiren şahıs tutuklandı

Gaziantep’ten Adıyaman’daki torbacılara uyuşturucu getiren şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Gaziantep'ten Adıyaman'daki torbacılara uyuşturucu getiren şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince H.D., isimli şahıs Adıyaman girişinde durduruldu. Şahsın üzerinde yapılan aramalarda 47 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Şahsın, Gaziantep'ten aldığı uyuşturucu maddesini Adıyaman'daki torbacılara dağıtmak üzere getirdiği belirtildi. Gözaltına alınan şahıs, emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından Adıyaman Adliyesi'ne sevk edildi. Şahıs, burada çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.