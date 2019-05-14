Adıyaman'a yılın ilk Koreli turist kafilesi geldi

Adıyaman Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Ekinci'nin de katılımı ile Güney Kore'de 2018 yılında yapılan çalışmalar sonrası 2019'un Koreli ilk turist kafilesi kente geldi.

Türk Hava Yolları ve TÜRSAB'ın sponsorluğunda yapılan Güney Kore gezisine Türk Hava Yolları Adıyaman Müdürü Muhammed Akif Hamidi ile İl Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Ekinci'nin 2018 yılında Güney Kore'de yaptıkları çalışmalar 2019 yılının turizm sezonunda meyvelerini vermeye başladı.

Yapılan çalışmalar kapsamında Güney Kore'den İstanbul Havalimanı'na oradan da direk Adıyaman Havalimanı'na gelen 24 kişilik turist kafilesi Adıyaman'ın turistik alanlarını gezerek inceleyecek. Adıyaman Havalimanı'na gelen turist kafilesi Adıyaman Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Ekinci ve Türk Hava Yolları Adıyaman Müdürü Muhammed Akif Hamidi tarafından karşılandı.

Yapılan çalışmaların meyvesini almaya başladıklarını söyleyen Adıyaman Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Ekinci, “Turizm alanında yapılan çalışmaların önemli bir noktası bugün. 2018 yılından başlayıp 2019 yılında uzanan bir Güney Kore serüveni ile işe başladık. Bir çalışma yaptık ve bu çalışmanın neticesinde ilk kez yurt dışından direkt Adıyaman'a havalimanına ilk turist kafilesinin Güney Kore'den indirmek nasip oldu. İşte bugün onları karşılıyoruz, biz de onun için geldik o firmanın yetkilileri ile birlikte şu anda onları karşılıyoruz. Bugün 24 kişi geldi fakat bundan sonraki grup 50 kişilik olacak ve bu gruplar sürekli artık devam edecek. Bu ilk grup olduğu için sembolik şekilde karşıladık. 2019 yılı için bin 680 yolculuk bir anlaşma yapıldı Güney Kore'yle. En az bin 680 kişilik grup bu yıl gelecek” dedi.

Türk Hava Yolları Adıyaman Müdürü Muhammed Akif Hamidi ise "2018 yılında yapmış olduğumuz çalışmalar meyvesini yemeye başladık. Bu işler uzun soluklu işlerdir bazı şeyleri hedefleriniz çalışırsınız hedeflediğiniz gibi gitmez azar azar gider, bu iş sabır işidir. Bizde sabırla beraber yavaş yavaş ilerliyoruz. Bugün Kore yarın Tayland öbür gün gün Japonya, Çin bu iş böyle gidecek. Adıyaman kültür ve turizm şehridir. Buraya genelde Uzak Doğulu turistlerin ağırlıkla gelmesini hedefliyoruz o yönden çalışmalar yapıyoruz. Çalışmalarımız devam edecek Allah'ın izniyle” diye konuştu.