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Adıyaman'da 1 belde, 3 köy ve 496 adres karantinaya alındı

Adıyaman’da, korona virüs (Covid-19) salgını dolayısıyla dört günde 1 belde, 3 köy ve 496 adres karantinaya alındı.

Adıyaman'da, korona virüs (Covid-19) salgını dolayısıyla dört günde 1 belde, 3 köy ve 496 adres karantinaya alındı.


Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu üyeleri gündemdeki konuları görüşerek, dünyayı etkisi altına alan ve 1 milyondan fazla kişinin ölümüne neden olan korona virüs salgını nedeniyle Adıyaman'da 1 Aralık'ta 132, 2 Aralıkta 146, 3 Aralık'ta 108, 4 Aralık'ta ise 110 adres ile Harmanlı beldesi, Çakmak, Kalemkaş ve Dörtyol köyünün karantinaya alınmasına karar verdi. Toplam 1 belde, 3 köy ve 496 adresin karantinaya alındığı Adıyaman'da yetkililer, maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulmasını istedi.

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