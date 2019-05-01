Adıyaman'da 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlandı

Adıyaman'da, 1 Mayıs İşçi Bayramı olaysız bir şekilde kutlandı.

Öğle saatlerinde Mustafa Yücel Özbilgin Parkı önünde toplanan CHP Adıyaman İl Başkanlığı, HDP Adıyaman İl Başkanlığı, sendika üyeleri ve platformlar kutlamanın yapılacağı Mustafa Yücel Özbilgin Parkı önünde toplandı. Güvenlik önlemi altında toplanan kişiler kutlama alanı girişinde tek tek arandı. Kutlama alanında sendika yöneticileri işçilerin mağduriyetini dile getiren açıklamalar yaparken, etkinlik Rewşan Çeliker ve ekibinin konseri ile devam etti. Konserde gönüllerince eğlenen sendika üyesi ve partililer kutlamaların sona ermesinin ardından olaysız bir şekilde alanı terk etti.