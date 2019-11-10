Adıyaman'da 10 Kasım anma etkinlikleri

yılında tüm yurtta olduğu gibi Adıyaman'da da törenlerle anıldı.

10 Kasım Atatürk'ü anma programı, çelenklerin anıta sunulması, 2 dakikalık Saygı Duruşu, sirenlerin çalması ve İstiklal Marşının okunması ile başladı.

Hükumet binası önünde düzenlenen törene, Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, siyasi parti başkanları, kurum müdürleri, STK temsilcileri, okul öğrencileri, spor severler ve bir çok kişi katıldı.