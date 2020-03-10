Adıyaman'da 11. Bölge ASKOM toplantısı gerçekleştirildi

Adıyaman'da 11. Bölge ASKOM (Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Merkezi) toplantısı gerçekleştirildi.

Adıyaman, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Kilis illerinin içinde bulunduğu 11. Bölge ASKOM toplantısında acil durumlarda iller arasındaki hasta sevkleri, koordinasyon, afet durumunda UMKE'nin çalışması ele alındı.

Adıyaman Sağlık Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde Türkiye Petrolleri Salonunda gerçekleşen toplantıda 11. Bölgeye bağlı illerin acil sağlık hizmetleri ile yetkililer sunum yaptı.

Adıyaman Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Erdoğan Öz, Adıyaman'ın acil sağlık hizmetleriyle ilgili verilerini paylaşarak, toplantının çok verimli geçtiğini dile getirdi.

Müdür Öz, “Acil durumlarda iller arası sevkler, sevklerin uygun koşullarda yapılması, sevk eden doktorun ve sevk ettiği doktor ile irtibata geçmesi, sevklerin sadece ihtiyaç dahilinde koordinasyon içerisinde halledilmesi gibi konular toplantıda konuşuldu. İllerin koordineli çalışmasının sağlanması, hem kendi vatandaşlarımızın hem de mültecilerin sağlık hizmetlerini nitelikli kaliteli, yaygın, ulaşılabilir olması için görüşler dile getirildi. Ayrıca varsa sorunlara çözümler bulunması noktasında fikir alış verişinde bulunuldu. Tüm iller istasyonların acil durum istasyonu, ambulans durumu, 112'lere gelen çağrılar, asıl ve asılsız çağrı, ambulansların vakaya ulaşım hızları ve oranları, UMKE çalışmaları ile ilgili verileri paylaştı” diye konuştu.

Adıyaman İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Erdoğan Öz başkanlığında toplantıya, Gaziantep İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Serdar Sarıfakı ve beraberindeki acil sağlık hizmetleri başkan ve başkan yardımcıları, Kahramanmaraş İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ali Nuri Öksüz ve beraberindeki acil sağlık hizmetleri başkan ve başkan yardımcıları, Kilis İl Sağlık Müdürü Dr. Mahmut Arık ve beraberindeki sağlık hizmetleri başkan ve başkan yardımcıları, Şanlıurfa Acil Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. İbrahim Halil Erkal Çetin katıldı.