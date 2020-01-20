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Adıyaman'da 119 yerleşim yerine ulaşılamıyor

Adıyaman’da kar yağışı nedeniyle 45 köy, 74 mezra olmak üzere toplam 119 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Adıyaman'da kar yağışı nedeniyle 45 köy, 74 mezra olmak üzere toplam 119 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.


Adıyaman'da bir hafta süren güneşli havanın ardından iki günden beri etkili olan kar yağışı kırsal bölgelerde yaşamı olumsuz etkiliyor. Adıyaman'da kar yağışından dolayı bazı yerleşim birimlerine ulaşım sağlanamıyor.


Merkezde 17 köy ve bağlı 17 mezra, Çelikhan ilçesinde 11 köy ve bağlı 17 mezra, Gerger ilçesinde 4 köy ve bağlı 8 mezra, Kahta ilçesinde 2 köy ve bağlı 6 mezra, Sincik ilçesinde 11 köy ve bağlı 26 mezra olmak üzere toplam 45 köy, 74 mezraya ulaşım sağlanamıyor.


İl Özel İdare ekiplerinin kapanan köy yollarını açma ile ilgili çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

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