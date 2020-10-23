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Adıyaman'da 128 adres karantinaya alındı

Adıyaman İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Adıyaman’da 128 adresin karantina altına alınmasına karar verdi.

Adıyaman İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Adıyaman'da 128 adresin karantina altına alınmasına karar verdi.


Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar başkanlığında toplanan kurul üyeleri Covid-19 salgını nedeniyle testi pozitif çıkan ve temaslı kişilerin adreslerini karantina altına aldı.


Adıyaman merkez ve köylerinde 128 adres için karantina kararı alındı.

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