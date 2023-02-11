Adıyaman'da 129'uncu saatte enkazdan sağ kurtarıldı

saatte 72 yaşındaki bir vatandaşı kurtardı.

Kahramanmaraş merkezli ve 10 ilde yıkıma neden olan depremin enkazında vatandaşların çıkarılması için yürütülen çalışmalar depremin 6. gününde de canla başla sürüyor. Depremin ilk saatinden itibaren Adıyaman'a hareket eden AFAD ekipleri, enkaz altında kalan vatandaşların çıkarılması için gece gündüz çalışma yürütüyor. Depremin en çok etkilediği illerden biri olan Adıyaman il merkezinde tamamen çöken çok katlı bir binada diğer ekiplerle birlikte çalışma yürüten AFAD Bitlis İl Müdürlüğü ve Bitlis UMKE ekipleri depremin 129. saatinde, isminin Kazım olduğu öğrenilen 72 yaşındaki yaşlı vatandaşı göçük altından sağ şekilde çıkarmayı başardı.

Saatler süren çalışma sonucunda yaşlı amcayı bina göçüğünden çıkaran ekipler, Kazım isimli vatandaşı sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık durumu iyi olduğu gözlenen yaşlı adamın bitkin düştüğü ancak bilincinin yerinde olduğu öğrenildi.

Aynı bina enkazında yaşayan başka kişilerin de olduğunu değerlendiren ekipler, aynı binadan yeni sevindiren haberler için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.