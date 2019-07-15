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Adıyaman'da 15 Temmuz Şehitleri için mevlit okundu

15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Haftası etkinliklerinin üçüncü yıldönümü kapsamında şehitler için mevlit okunarak resim sergisi de düzenlendi.


Adıyaman Yenipınar Camisinde gerçekleştirilen mevlit programına, Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, Emniyet Müdürü Metin Alper, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, kurum müdürleri, STK temsilcileri, jandarma ve emniyet personelleri ile çok sayıda kişi katıldı. Şehitler için okunan Kur'an-ı Kerim sonrasında dualar edildi.


Mevlit programı sonrasında Demokrasi Parkı içerisinde resim sergisi gerçekleştirildi. 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Haftası kutlamaları kapsamında düzenlenen resim sergisinin açılışı il protokolü tarafından yapıldı. İl protokolü ve vatandaşlar tarafından açılışı yapılan resim sergisi gezildi.

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