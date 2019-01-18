Adıyaman'da 154 bin öğrenci karne sevinci yaşadı

Adıyaman'da 154 bin öğrenci 2018-2019 eğitim öğretim yılı yarıyılında karne sevinci yaşadı.

Yarıyıl tatili nedeniyle Adıyaman Demokrasi İlkokulunda karne dağıtım töreni düzenlendi. Karne dağıtım törenine Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, müdür yardımcıları, şube müdürleri, öğrenci velileri ve öğrenciler katıldı. İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz,okulda öğrenciler tarafından çiçeklerle karşılandı.

Karne dağıtımı töreninde konuşan Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, “Bugün 2018-2019 eğitim öğretim yarıyılının ilk yarısını tamamlamış oluyoruz. Böylece Adıyaman genelinde 154 bin öğrencimiz karnelerini alıyor. Başarılı bir eğitim yılı geçirdiğimizi düşünüyorum. Öğrencilerimizin bir mutluluk içerisinde okula gelip gittiklerini görüyor ve çalışmayı kendilerine şiar edinmelerinden mutluluk duyuyoruz. Öğrencilerimizin bu 15 günlük süre zarfında iyi dinlenerek moral ve motivasyonlarını kaybetmemelerini ve tatilini verimli bir şekilde geçirmelerini diliyorum. Bütün öğrencilerimizin gözlerinden öpüyor, kendilerine başarılar diliyorum” dedi.

Konuşmaların ardından karne dağıtımına geçildi. Karnelere dağıtan ve öğrencilerin notlarını inceleyen Ahmet Alagöz, öğrencilere boş zamanlarında kitap okumalarını tavsiye etti.