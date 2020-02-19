İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Adıyaman'da 16 adet arılı kovan çalındı

Adıyaman’ın Kahta ilçesine bağlı Doluca köyü kırsalında bulunan 16 adet arılı kovan çalındı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı Doluca köyü kırsalında bulunan 16 adet arılı kovan çalındı.


Sincik ilçesine bağlı Karaköse köyünde arıcılık yapan Abuzer Tanrıverdi'ye ait olan 16 adet arılı kovan, kış ayarında arılarını getirdiği Kahta ilçesine bağlı Doluca köyü yakınlarında çalındı. Doluca köyünde bulunan 20 arılı kovanının 16'sının çalındığını kovanları kontrole geldiğinde fark eden Abuzer Tanrıverdi durumu jandarma ekiplerime bildirdi. Jandarma ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.


Abuzer Tanrıverdi, “Arılarımı kontrol etmek için geldiğimde 20 kovandan sadece 4 kovanın yerinde olduğunu gördüm. Jandarmayı arayıp arılarımın çalındığını haber verdim. Arılarımı çalan kişi kovanları açıp kontrol etmiş, 4 kovanın arıları ölmüştü onları almamış ama kovanların altındaki demiri ve kovanların üzerine örttüğüm çadırı almış” dedi.


Jandarmanın konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.