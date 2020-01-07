İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Adıyaman'da 16 köy 27 mezraya ulaşılamıyor

Adıyaman’da kar yağışı nedeniyle 16 köy, 27 mezraya ulaşım sağlanamıyor.

Adıyaman'da kar yağışı nedeniyle 16 köy, 27 mezraya ulaşım sağlanamıyor.


Kar yağışının etkili olduğu Adıyaman merkeze bağlı Koru Köyü ve buna bağlı 1 mezra, Çelikhan ilçesine bağlı 10 köy ve 16 mezra, Kahta ilçesinde 1 köy ve 1 mezra, Sincik ilçesinde 4 köy ve 10 mezra olmak üzere toplam 16 köy ve 27 mezraya ulaşım sağlanamıyor.


Kar kalınlığının yer yer 40 santime kadar çıktığı yolların açılma çalışması için İl Özel idare ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.