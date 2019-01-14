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Adıyaman'da 16 köy ve 34 mezraya ulaşılamıyor

Adıyaman’da kar yağışı nedeniyle 50 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Adıyaman'da kar yağışı nedeniyle 50 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.


Kar yağışının etkili olduğu Adıyaman'da rakımı yüksek yerleşim bölgelerinde hayat olumsuz etkileniyor. Kar yağışı nedeniyle Adıyaman genelinde 16 köy, 34 mezra olmak üzere toplam 50 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.


Adıyaman merkezde Çelikhan ilçesinde 4 köy ve bağlı 6 mezra, Gerger ilçesinde 4 köy ve bağlı 8 mezra, Kahta ilçesinde 1 mezra, Sincik ilçesinde 8 köy ve bağlı 19 mezra olmak üzere toplam 16 köy ve 34 mezraya ulaşım sağlanamıyor.

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