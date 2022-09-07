Adıyaman'da 166 bin öğrenci ders başı yapıyor

Adıyaman Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşçı, 2022-2023 eğitim öğretim yılında 820 okulda, 6 bin 710 derslikte, 11 bin 56 öğretmen ve 165 bin 985 öğrenciyle ders başı yapmaya hazır olduklarını vurguladı.

Yeni eğitim öğretim yılı mesajında Aşçı, “Sevgili öğrencilerimiz, çok değerli velilerimiz ve saygıdeğer öğretmenlerimiz uzun bir yaz tatilinin ardından 2022 - 2023 eğitim öğretim yılının başlayacak olmasının mutluluğu ve heyecanını hep birlikte yaşıyoruz. İnsan hayatında aileden sonra en önemli basamak olan okul, bireyi hayata hazırlayan, gelişme ve çağdaşlaşma çabalarını başarıya ulaştıran, eğitim imkanlarını sistemli bir şekilde sunan ve geleceğe ilişkin hedeflerimize ulaştıracak olan bir eğitim yuvasıdır. Hayatımızın önemli aşamalarından biri olan eğitim öğretim hayatında göstereceğimiz başarı, birer yetişkin olarak, yaşayacağımız hayatın temeli ve teminatı olacaktır.

Çocuklarımızı ve gençlerimizi ne kadar iyi yetiştirebilirsek, onlara ne kadar çok imkan sunabilirsek, ülkemizin yarınları da o kadar parlak olacaktır. Eğitimin temel hedefi, sağlıklı, çalışkan, üretken, araştıran, soruşturan ve yorumlayan bireyler yetiştirmektir. Çocuklarımızı ve gençlerimizi bu özelliklere sahip, vatanımıza, milletimize en önemlisi kendilerine yararlı bireyler olarak, geleceğe hazırlamak bizlerin vazifesidir.

Ülkemizin geleceği olan tüm öğrencilerimizin, başarıya ulaşmada en önemli unsurun düzenli ve sistemli çalışma olduğunu unutmayacaklarına, öğrenci, öğretmen ve velilerimizin üzerlerine düşen sorumlulukları layıkıyla yerine getireceklerine yürekten inanıyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle, İlimizde ki başarı çıtasını çok daha yükseklere taşımak, eğitim ve öğretimde arzu ettiğimiz hedefi ulaşabilmek için yaptığımız titiz çalışmaları kararlılıkla sürdüreceğimizi ifade ediyor, 2022 - 2023 Eğitim Öğretim Yılı'nın öğrencilerimize, velilerimize, öğretmenlerimize, ilimize ve tüm ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.