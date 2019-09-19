Adıyaman'da 19 Eylül Gaziler Günü kutlaması

19 Eylül Gaziler Günü Adıyaman'da çeşitli etkinliklerle kutlandı.

19 Eylül Gaziler Günü etkinliği Adıyaman Valiliği Atatürk Büstüne çelenk bırakılmasıyla başladı. Çelenk bırakma töreninin ardından protokol üyeleri şehitliğe geçerek burada dua etti. Etkinlikler Türkiye Petrolleri Kültür Merkezi'nde devam etti.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program Esentepe Anadolu Lisesi öğrencisi Fatma Türk'ün şiir okumasıyla devam etti.

Daha sonra konuşan Türkiye Muharip Gaziler Dernek Başkanı Ahmet Okutan, kendisinin Kıbrıs Gazisi olduğunu belirterek, 1974 yılında ki Kıbrıs Barış Harekatından bahsetti.

Okutan, harekatta yaşadıklarını anlatarak, çeşitli şiirler okudu. Okutan, “O gün Akdeniz'de Türk'ü yok etmek isteyenler bu gün Kuzey Irak ve Suriye üzerinden gelmektedir” dedi.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan İl Jandarma Komutan Yardımcısı Yarbay Zafer Yener, “Hayatlarını hiçe saymak uğruna gazi olan kahramanların kıvanç gününü kutlamanın derin heyecanı içerisindeyiz. Bugün aynı zamanda sergilediği üstün komutanlık dehası olan Mustafa Kemal Atatürk'e ‘gazilik' unvanı ve ‘mareşallik' rütbesi verildiği gündür. Muharebenin en büyük rütbesi şehitliktir. Vatan ve vazife uğruna seve seve ölüme giden evlatları gazilik unvanını büyük bir gurur ile taşımaktadır. Gazilik Türk vatanseverliğini, Türk kahramanlığını, Türk fedakarlığının yaşayan destanı, gazi ise bu destanı yazan kahramanın adıdır” dedi.

Konuşmaların ardından gazi ve ailelerine yemek ikramında bulundu.