Adıyaman'da 19 Mayıs coşkusu

Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşuna giden yolda, ilk adımı oluşturan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramının 100. yıldönümü Adıyaman'da büyük bir coşkuyla kutlandı.

Adıyaman'daki kutlamalar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kapalı Spor Salonunda saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı törenine Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, CHP Adıyaman İl Başkanı Deniz Çakmak, kamu kurum ve kuruluşların amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğrenciler, sporcular ve vatandaşlar katıldı.

Törende konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün millet ile omuz omuza vererek 19 Mayıs 1919'da başlattığı milli mücadelenin bağımsızlık tarihinin en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu söyledi.

Müdür Keleş, “O gün Samsun'da yakılan istiklal ateşi, bugün milletimizin gönlündeki yerini ilk günkü azim ve coşkuyla muhafaza etmektedir. Cumhuriyetimizin inşasındaki temel harç malzemesini, bu meşaleyi yakan şanlı milletimizin umut ve inançları oluşturmuştur. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurtuluş ve kuruluş mücadelesinde geriye dönmeyi düşünmeden yollara düşen ve canı pahasına istiklali savunan ecdadımız, bugün de aynı aşkla ülkesini daima ileriye taşıma gayreti veren gençlerimize ilham olmuştur.

Yaşadığımız bu topraklarda, birliğin ve beraberliğin devamını sağlayacak olan tüm gençlerimizin ve aziz milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyor, cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve tüm aziz şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyorum” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından ulusal ve uluslararası müsabakalarda çeşitli spor dallarında derece elde eden 23 sporcuya il protokolü tarafından çeşitli hediyeler verildi. Ödül töreninin ardından öğrenciler tarafından bir birinden güzel gösteriler gerçekleştirildi.