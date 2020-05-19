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Adıyaman'da 19 Mayıs kutlamaları

Adıyaman’da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları çelenk bırakılarak kutlandı.

Adıyaman'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları çelenk bırakılarak kutlandı.


Adıyaman Valiliği önündeki düzenlenen 19 Mayıs Atatürk Anma, Gençlik ve Spor Bayram etkinliği sosyal mesafe kuralına uyularak çelenk bırakıldı. Gençlik ve Spor İl müdürü Fikret Keleş tarafından Atatürk anıtına çelenk bırakıldı.


Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunarak tören sona erdi. Törene CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere ve gençler katıldı.

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