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Adıyaman'da 193 yerleşim birimine ulaşılamıyor

Adıyaman’da kar yağışı nedeniyle 193 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Adıyaman'da kar yağışı nedeniyle 193 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.


Kar yağışının etkili olduğu Adıyaman'da rakımı yüksek yerleşim bölgelerinde hayat olumsuz etkileniyor. Kar yağışı nedeniyle Adıyaman genelinde 68 köy, 125 mezra olmak üzere toplam 193 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.


Adıyaman merkezde 3 köy ve bağlı 3 mezra, Besni ilçesinde 3 köy ve bağlı 2 mezra, Çelikhan ilçesinde 14 köy ve bağlı 22 mezra, Gerger ilçesinde 25 köy ve bağlı 49 mezra, Gölbaşı ilçesinde 2 köy ve bağlı 2 mezra, Kahta ilçesinde 4 köy ve bağlı 9 mezra, Sincik ilçesinde 16 köy ve bağlı 38 mezra, Tut ilçesinde 1 köy ve bağlı 1 mezra olmak üzere toplam 68 köy ve 125 mezraya ulaşım sağlanamıyor.

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