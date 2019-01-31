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Adıyaman'da 2 bin 565 kişi öldü

Adıyaman’da 2018 yılı içerisinde 2 bin 565 kişi hayatını kaybederken, 12 bin 336 kişi dünyaya geldi.

Adıyaman'da 2018 yılı içerisinde 2 bin 565 kişi hayatını kaybederken, 12 bin 336 kişi dünyaya geldi.


Adıyaman İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Mehmet Şen, 2018 yılı verilerini açıkladı. İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü tarafından, 2018 yılında 12 bin 336 kişinin öldüğü, 2 bin 565 kişinin doğduğunu aktaran Mehmet Şen, aynı yıl içerisinde 5 bin 115 kişinin evlendiğini, 591 kişinin boşandığını söyledi.


Yıl içerisinde 145 bin 821 kişiye kimlik, 7 bin 493 kişiye pasaport, 19 bin 835 kişiye ise sürücü belgesi verildiğini kaydeden Mehmet Şen, yıl içerisinde 51 bin 526 kişinin adres değişikliği yaptığını söyledi.

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