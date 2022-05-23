Adıyaman'da 2 maganda yakalandı

Adıyaman'da, havaya rast gele ateş açan şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Yenipınar Mahallesi Atatürk Caddesi yakınlarında 2 şahsın tabancayla havaya rast gele ateş ettiği bilgisini alan polis ekipleri harekete geçerek belirtilen bölgeye gitti. Olay yeri ve çevresinde incelemelerde bulunan polis ekipleri, olayı gerçekleştiren 2 şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Polis ekipleri aynı zamanda sokak ortasındaki boş kovanlarda da çalışma gerçekleştirdi. Ölen yada yaralananın olmadığı olay sonrasında yakalanan 2 şahıs, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.