İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Adıyaman'da 200 köy yolu ulaşıma kapandı

Adıyaman’da yoğun kar yağışı nedeniyle 200 köy yolu ulaşıma kapandı.

Adıyaman'da yoğun kar yağışı nedeniyle 200 köy yolu ulaşıma kapandı. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu kapalı köy yolu sayısı 7'yee düştü.


Adıyaman'da 3 gün önce etkili olan kar yağışı nedeniyle 200'ün üzerinde köy yolu kapanmış ve İl Özel İdare ekipleri tarafından çalışmalar başlatılmıştı. İl Özel İdaresi ekiplerinin yapmış olduğu çalışmalar sonrasında kapalı köy yolu sayısı 200'den 7'e düştü.


Ekipler Adıyaman'ın Sincik ilçesine bağlı 7 köy yolunun da açıklaması için çalışmalarına devam ediyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.