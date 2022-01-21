Adıyaman'da 229 köy, 472 mezraya ulaşım sağlanamıyor

Adıyaman'da tipi ve kar yağışı nedeniyle 229 köy, 472 mezra yolu ulaşıma kapandı. Ekipler yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Adıyaman'da 3 günden beri etkili olan kar yağışı sonrasında kentte kar kalınlığı yer yer 1 metreye ulaştı. Kar yağışı ile birlikte köy yolları kapandı. Adıyaman'da toplam 229 köy, 472 mezraya ulaşım sağlanamıyor.

Adıyaman'da 85 köy 110 mezra, Besni ilçesinde 24 köy 45 mezra, Çelikhan ilçesinde 17 köy 28 mezra, Gerger ilçesinde 32 köy 85 mezra, Gölbaşı ilçesinde 3 köy 28 mezra, Kahta 50 köy 98 mezra, Samsat ilçesinde 8 köy 20 mezra, Sincik ilçesinde 10 köy 58 mezra, Tut ilçesinde 6 mezra olmak üzere toplam 229 köy, 472 mezranın yolu kapalı olduğu öğrenildi.

İl Özel İdare Müdürlüğü ekipleri il ve ilçelere bağlı köy ve mezralarda yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.