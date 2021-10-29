Adıyaman'da 24 derslikli okulun açılışı yapıldı

Cengiz Holding'in iştiraki Eti Bakır A.Ş. tarafından Adıyaman'da yaptırılan 24 derslikli Şeref Cengiz İlkokulu, düzenlenen törenle açıldı.

Mehmet Akif Mahallesinde Cengiz Holding'in çatısı altında faaliyet gösteren Eti Bakır A.Ş. tarafından yapılan 24 derslikli Şeref Cengiz İlkokulu açılışına Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Cengiz Holding Yönetim Kurulu Üyesi Şeref Cengiz, Adıyaman Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cumhur Kırılmış, vali yardımcıları, ETİ Gübre A.Ş. Genel Müdürü Emre Kayışoğlu, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen, öğrenciler ve aileleri ile çok sayıda davetli katıldı.

Şeref Cengiz İlkokulunda 24 derslikli ilkokulunda 30 kişilik sınıflarda toplam 720 öğrenciye ders verilecek olup, okul bünyesinde fen laboratuvarı, tasarım beceri atölyesi, çok amaçlı salon, kütüphane, rehberlik ve danışma odası, spor salonu, destek eğitim odası, mescit, kantin ve yemekhane olacak.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törenin açılış konuşmasını yapan Cengiz Holding bünyesindeki ETİ Gübre A.Ş. Genel Müdürü Emre Kayışoğlu, “Cumhuriyetimizin 98. Yılını kutladığımız bu özel günde Adıyaman'a böyle bir eser kazandırmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Cengiz Holding olarak çocuklarımızın iyi bir geleceğe ve iyi bir eğitime sahip olması için üzerimize düşeni her zaman yapıyoruz ve yapmaya devam ediyoruz. Bugün yaptığımız 24 derslikli ilkokulunu Adıyamanlı çocuklarımızın hizmetine sunmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz” dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen konuşmasında, Şeref Cengiz İlkokulunun yapımında emeği geçen Cengiz Holding'e ve çalışanlarına teşekkür ettiğini dile getirdi.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç konuşmasında, “Cumhuriyetimizin ayakta durmasının en büyük etkeni iyi yetişmiş çocuklar, gençler ve iyi bir eğitim sistemidir. Gençlerimizin güzel bir şekilde yetişmesine vesile olacak böyle güzel bir eseri ilimize kazandıran Cengiz Holding'e çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Vali Mahmut Çuhadar, “Cumhuriyetimizin kuruluşunun 98. yıldönümü olan bu müstesna günde Cengiz Holding tarafından ilimize kazandırılan 24 derslikli ilkokulunun açılışını yaparak eğitim yatırımlarımıza bir yenisini daha ekliyoruz. Eğitim kurumları ve okullar, ülkemizin aydınlık yarınlarının yapı taşlarıdır. Yarınlarımızın teminatı olan çocuklarımız ve gençlerimize yönelik yapılan her yatırım aslında ülkemizin geleceğine yapılan yatırımdır. Bu okulumuzda fikri hür, vicdanı hür, Cumhuriyetimizi daha da ileri götürecek nesiller yetiştirilecektir. Devlet olarak son yıllarda eğitime çok önemli yatırımlar yaptık, Ancak yetişemediğimiz noktalarda devlet-millet işbirliği çerçevesinde hayırsever Cengiz Holding ailesi gibi hayırseverlerimiz bu açığı doldurmaktadır. 2020 ve 2021 yıllarında hayırseverlerimiz tarafından ilimizde 202 derslik yapıldı. Bu dersliklerden 64 adeti bitirilerek hizmete sunulmuş olup, bugün açılışını yapacağımız 24 derslikte bunlardan biridir. Hayırseverlerimiz tarafından yapılan 118 dersliğin inşaatı ise halen devam ediyor. İki hayırseverimiz tarafından yapılacak olan 20 dersliğimizin protokol imza çalışmaları devam ediyor. Veren el alan elden daha hayırlıdır" dedi.

İnşa ettikleri bu okulla geleceğe yatırım yaparak ilimize kazandırdıkları bu muhteşem eserden dolayı Cengiz Holding ailesinin bütün bireylerine gönülden teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Vali Mahmut Çuhadar, toplumsal sorumluluk anlayışıyla Adıyaman'da eğitime yaptığı katkılardan dolayı Cengiz Holding Yönetim Kurulu Üyesi Şeref Cengiz'e bir plaket verdi.

Halkoyunları ekibi tarafından yapılan folklor gösterisinin ardından okulun açılış kurdelesi kesilerek, Vali Mahmut Çuhadar ve davetliler tarafından sınıflar ile okulun sosyal alanları gezilerek öğrencilerle fotoğraf çekindi.