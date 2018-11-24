Adıyaman'da 24 Kasım Öğretmenler günü etkinliği

24 Kasım Öğretmenler Günü tüm yurtta olduğu gibi Adıyaman'da da çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Valilik önündeki Atatürk büstüne çelenk konulması ile başlayan program Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonunda devam etti. Halk Eğitim Merkezindeki program, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı.

Programda Güzel Sanatlar Lisesi Öğrencileri tarafından Öğretmen Marşı koro şeklinde seslendirilirken Güzel Sanatlar Lisesi Edebiyat Öğretmeni Cafer Çelik tarafından “Ben Öğretmen Olmak İstiyorum” adlı şiir okundu.

Programın açılış konuşmasını yapan Emekli öğretmen Muhittin Tuzcu, tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Gününü tebrik ederek, onurlu bir meslek olan öğretmenlik hayatında 42 yıllık öğretmenlik mesleği tecrübelerini anlatırken duygusal anlar yaşadı.

Törende konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz ise, “Öğretmen memleketin her köşesinde yüreklerde sevgiyi, zihinlere bilgiyi aktaran toplumun ürünleri güvenin ve şefkatin abidesidir. Bugün en zor şartlarda bile ülkemizin her köşesine ulaşarak ışık olan fedakârlıkların en büyüğünü gösteren, eğitmeyi ve öğretmeyi bir ideal olarak benimseyip, ülkemizi çağdaş medeniyet seviyesine çıkarma gayreti gösteren tüm öğretmenlerimizin günüdür. Çünkü bugün 24 Kasım 1928'de Türkiye Cumhuriyetinin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün millet mektepleri Başöğretmenliğini kabul ettiği gündür. Bugünün tüm öğretmenlerimize kutlu olmasını diliyorum” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından Öğretmenlik Mesleği ve 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri konulu sinevizyon gösterimi sonrası adaylığı kaldırılan genç öğretmenler, Türk bayrağı üzerine yemin etti.

Yemin töreni sonrası Vali Aykut Pekmez ve protokol üyeleri, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere madalya ve satranç takımı hediye etti.

24 Kasım Öğretmenler Günü programı Halk Eğitim Merkezi Halkoyunları Ekibinin folklor gösterisini sunmalarının ardından sona erdi.

Halk Eğitim Merkezi'nde düzenlenen 24 Kasım Öğretmenler Günü programına Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, Garnizon Komutanı Albay Hüseyin Gürfidan, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü Metin Alper, İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.