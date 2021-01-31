İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Adıyaman'da 25 kişi karbonmonoksit gazından zehirlendi

Adıyaman’da, gece saatlerinde başlayan rüzgardan dolayı sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 25 kişi, kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı.

Adıyaman'da, gece saatlerinde başlayan rüzgardan dolayı sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 25 kişi, kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı.


Dün gece saatlerinde başlayan rüzgardan dolayı Adıyaman merkez ve ilçelerinde yaklaşık 25 kişi sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilendi. Karbonmonoksit gazından zehirlenen vatandaşlar 112 Acil Sağlık ekiplerini arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan 25 kişi Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile ilçe devlet hastanelerine kaldırıldı. Hastanelerde tedavi altına alınan kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.