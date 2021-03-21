Adıyaman'da 255 atlet yarıştı

Kademe Grup Yarışmaları sona erdi.

Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün ev sahipliğinde gerçekleştirilen müsabakalara Adıyaman, Mersin, Şanlıurfa, Hatay, Malatya, Kilis, Osmaniye, Gaziantep, Kahramanmaraş ve Adana illerinden gelen yaklaşık 255'i sporcu olmak üzere toplamda 268 kişi katıldı.

Mahmut El Ensari Ali Dağı Mesire alanında yapılan yarışmalarda altı farklı kategoride mücadele eden sporcular zorlu parkurda dereceye girebilmek ve 2 grup yarı finallerine katılmaya hak kazanabilmek için mücadele etti.

Farklı illerden gelen 255 bay ve bayan atletleri Adıyaman'da misafir etmekten büyük bir mutluluk duyduğunu ifade eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, “Ben dereceye giren tüm sporcularımızı ve bu organizasyona emek veren herkesi kutluyor, yarı finallerine katılmaya hak kazanan illerimize de başarılar diliyorum” diye konuştu.

Dereceye giren sporculara ödüllerini Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, Spor Hizmetleri Müdürü Zeynal Abidin Deneri, Spor Şube Müdürü Sezgin Yıldırım, Atletizm Bölge Koordinatörü Nurettin Özyürek ve Adıyaman Atletizm İl Temsilcisi Sait Durmuş tarafından verildi.