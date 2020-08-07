Adıyaman'da 26 adres karantina altına alındı

Adıyaman'da Covid-19 vaka sayıları her gecen gün artıyor. Kurul son olarak, test sonucu pozitif çıkan 31 kişiden dolayı 26 adresin karantina altına alınmasına karar verdi.

Adıyaman merkez de Alitaşı, Altınşehir, Bahçelievler, Barbaros Hayrettin, Cumhuriyet, İmamağa, Mara, Mehmetakif, Siteler, Sümerevler, Turgutreis, Ulucami, Yavuz Selim, Yeşilyurt, Yeni Mahalledeki adresler karantina altına alındı.