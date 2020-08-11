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Adıyaman'da 27 adres karantina altına alındı

Adıyaman’da Korona virüs (Covid-19) pozitif vakalar nedeniyle 27 adres karantina altına alındı.

Adıyaman'da Korona virüs (Covid-19) pozitif vakalar nedeniyle 27 adres karantina altına alındı.


İl Hıfzıssıhha Kurulu, Covid-19 tedbirleri kapsamında 29 kişide pozitif çıkan test sonuçları nedeniyle 27 adresin karantina alınmasına karar verdi.


Adıyaman merkez Alitaşı, Altınşehir, Barbaros Hayrettin, Cumhuriyet, İmamağa, Karapınar, Mehmet Akif, Mimar Sinan, Siteler, Turgut Reis, Yeni Mahalle, Yeni Sanayi, Yeşilyurt, Yunus Emre, Kayalık, Malazgirt ve Türkiye Petrolleri mahallelerinde ki 27 adreste karantina uygulaması başlatıldı.

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