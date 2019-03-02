Adıyaman'da 27 kişi yakalandı

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen ‘Güven ve Huzur' uygulamasında 27 kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından 214 personelin katılımı ile gerçekleştirilen uygulamada, 4 bin 18 kişinin sorgulaması yapıldı. Çeşitli suçlardan aranan 27 şüpheli şahıs ve terör örgütüne üye olmak suçundan aranan 1 şahıs yakalandı.

Ayrıca uygulamalarda çeşitli markalarda 2 adet tabanca ve 2 adet av tüfeği ele geçirilerek, 1 şahsa idari para cezası uygulandı.