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Adıyaman'da 27 kişi yakalandı

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen ‘Güven ve Huzur’ uygulamasında 27 kişi yakalandı.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen ‘Güven ve Huzur' uygulamasında 27 kişi yakalandı.


İl Jandarma Komutanlığı tarafından 214 personelin katılımı ile gerçekleştirilen uygulamada, 4 bin 18 kişinin sorgulaması yapıldı. Çeşitli suçlardan aranan 27 şüpheli şahıs ve terör örgütüne üye olmak suçundan aranan 1 şahıs yakalandı.


Ayrıca uygulamalarda çeşitli markalarda 2 adet tabanca ve 2 adet av tüfeği ele geçirilerek, 1 şahsa idari para cezası uygulandı.

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