İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Adıyaman'da 3 günde 58 adres karantina altına alındı

Adıyaman’da korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle son 3 günde 58 adres karantina altına alındı.

Adıyaman'da korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle son 3 günde 58 adres karantina altına alındı.


Covid-19 salgını nedeniyle vaka sayısının hızla arttığı Adıyaman'da, İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından yeni karantina kararları alındı. Arefe günü, bayramın 1. ve 2. günündeki pozitif yeni vakalar nedeniyle çok sayıda adres karantina altına alındı.


Arefe günü 20 pozitif vakadan dolayı 18 adres, bayramın birinci günü 37 pozitif vakadan dolayı 31 adres, bayramın ikinci günü 9 pozitif vakadan dolayı 9 adres için karantina kararı alındı.


Son günlerdeki vaka sayılarındaki artış nedeniyle hastanelerdeki yatak sayılarının yetersiz kalabileceği yönündeki yetkililerin açıklamalarının ardından, Kredili Yurtlar Kurumuna ait bir yurdun belirli bir süre hastalar için tahsis edildiği öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.