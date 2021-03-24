Adıyaman'da 3 kişi karbonmonoksit gazından zehirlendi

Adıyaman'ın Besni ilçesinde 3 kişi sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Besni'ye bağlı Kızılin köyünde ikamet eden Celal S., Şenel S. ve Übeyit S., sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Yakınları tarafından fark edilen durum 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan 3 kişi, Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı.