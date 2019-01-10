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Adıyaman'da 3 tefeci tutuklandı

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarlar Mücadele ekipleri tarafından tefecilik suçundan gözaltına alının 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Edinilen bilgiye göre, KOM Şube Müdürlüğü ekipleri kardeş olan İ.H.D., M.C.D. ve O.G.D. isimli şahısların tefecilik yaptığına dair bilgi elde edilmesi üzerine soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında 3 şahsın da kişilere faiz karşılığında para verdikleri, karşılığında yüksek meblağlarda senet imzalattırdıkları, sonrasında bu senetleri icraya verdikleri, kişinin parayı ödememesi durumunda silahla tehdit ettikleri yönünde deliller elde edildi. Bunun üzerine polis, 3 şahıs yakalayarak gözaltına aldı. Şahıslarla birlikte silah ve senetler ele geçirildi.


Şahıslar emniyetteki sorgulamalarının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

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