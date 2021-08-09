Adıyaman'da 300 sülün doğaya bırakıldı

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde Doğa Koruma ve Milli Parklar görevlileri ve paydaş kurumlar tarafından kuş çeşitliliğinin arttırılması için 300 adet sülün doğaya bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile Adıyaman Samsat Kaymakamlığı, Samsat Belediyesi ve Samsat Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü organizasyonu ile doğaya sülün kuşu salımı yapıldı.

Daha önce sular altında kalan Samsat'ın yeni yerleşim yerinde sulamadan dolayı habitatı değişerek yeni hayvan türlerinin yaşam elde edebileceği yeni alanlar oluştu. Bu amaçla Samsat Kaymakamlığı Samsat Belediyesi, Samsat Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü muhtarlıklarla iş birliği yaprak bir proje oluşturuldu.

Üç aşamada toplam 1500 adet sülün kuşunun ilk aşamasında 300 adet kuş doğaya bırakıldı.

Samsat ilçesinde Göltarla, Örentaş, Taşkuyu, Uzuntepe, Yarımbağ Köylerinde sülün bırakılacağı öğrenildi.

Samsat Gençlik ve Spor Müdürü Mehmet Yelken, Samsun Yaban Hayvanı Üretme İstasyonundan 300 adet sülün kuşunun Samsat'ta doğaya bırakıldığını belirterek, amaçlarının biyolojik çeşitliliği artırmak ve zararlı böceklerle biyolojik mücadele etmek olduğunu söyledi.

Sülünlerin koruma altına olmaları nedeniyle avlanmasının yasak olduğun belirten Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlileri, hayvanların korunması için muhtarların ve vatandaşların duyarlı olması gerektiğini dile getirdi.