Adıyaman'da 34 köy ve 60 mezraya ulaşım sağlanamıyor

Adıyaman'da iki gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı yerleşim yerlerine ulaşım sağlanamıyor.

Özellikle rakımı yüksek kırsal kesimlerde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Adıyaman merkezde 4 köy ve bu köylere bağlı 4 mezra, Çelikhan'da 20 köy ve bağlı 31 mezra, Kahta'da 2 köy, Sincik'te 8 köy ve bağlı 19 mezra olmak üzere 34 köy ve 60 mezrada ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdare ekipleri 35 iş makinesiyle yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.