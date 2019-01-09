Adıyaman'da 350 yerleşim birimine ulaşılamıyor

Adıyaman'da kar yağışı nedeniyle 350 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Kar yağışının etkili olduğu Adıyaman'da rakımı yüksek yerleşim bölgelerinde hayat olumsuz etkileniyor. Kar yağışı nedeniyle Adıyaman genelinde 140 köy, 210 mezra olmak üzere toplam 350 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Adıyaman merkezde 35 köy ve bağlı 34 mezra, Besni ilçesinde 6 köy ve bağlı 4 mezra, Çelikhan ilçesinde 20 köy ve bağlı 31 mezra, Gerger ilçesinde 36 köy ve bağlı 70 mezra, Gölbaşı ilçesinde 20 köy ve bağlı 21 mezra, Kahta ilçesinde 6 köy ve bağlı 13 mezra, Sincik ilçesinde 15 köy ve bağlı 36 mezra, Tut ilçesinde 2 köyş ve bağlı 1 mezra olmak üzere toplam 140 köy ve 210 mezraya ulaşım sağlanamıyor.

Köy yollarının yanı sıra Sincik-Malatya, Adıyaman Çelikhan-Malatya karayolunun da ulaşıma kapalı olduğu, kapalı olan tüm yolların açılması için Karayolları ve İl Özel İdare ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.