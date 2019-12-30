İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Adıyaman'da 36 köy ve 57 mezraya ulaşılamıyor

Adıyaman’da kar yağışı nedeniyle bazı köy ve bağlı mezralara ulaşım sağlanamıyor.

Adıyaman'da kar yağışı nedeniyle bazı köy ve bağlı mezralara ulaşım sağlanamıyor.


Kar yağışının etkili olduğu Adıyaman merkeze bağlı 13 köy ve 13 mezra, Çelikhan ilçesine bağlı 14 köy ve 22 mezra, Kahta ilçesinde 1 mezra, Sincik ilçesinde 9 köy ve 21 mezra olmak üzere toplam 36 köy ve 57 mezraya ulaşım sağlanamıyor.


Kar kalınlığının yer yer 30 santime kadar çıktığı yolların açılma çalışması için İl Özel idare ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.