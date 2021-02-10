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Adıyaman'da 39 ev karantina altına alındı

Adıyaman’da İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, korona virüs tedbirleri kapsamında 39 adres için karantina kararı aldı.

Adıyaman'da İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, korona virüs tedbirleri kapsamında 39 adres için karantina kararı aldı.


Adıyaman Vali Mahmut Çuhadar başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Adıyaman merkez ve köylerinde 39 adresin karantinaya alınmasını kararlaştırdı. Koran virüs (Covid-19) test sonucu pozitif çıkan vatandaşların yaşadığı adresler 14/10 gün karantina altına alındı.

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