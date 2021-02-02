Adıyaman'da 39 köye ulaşım sağlanamıyor

Adıyaman'da etkili olan kar yağışından dolayı 39 köye ulaşım sağlanamıyor.

Önceki gün Adıyaman'ın yüksek kesimlerinde ve ilçelerinde etkili olan kar yağışından dolayı 86 köye ulaşım sağlanamıyordu. Köy yollarının ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi ekiplerince hummalı bir çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar kapsamında köy yollarının çoğu açılırken, 39 köy yolunda çalışmalar sürüyor. Gece gündüz demeden çalışmalarına devam eden ekiplerin şu an kapalı olan 39 köy yolunun da açılabilmesi için karla mücadeleye devam ettikleri öğrenildi.